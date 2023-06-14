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FIVB Milletler Ligi: Hollanda: 0 - Türkiye: 3

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi’nin beşinci maçında Hollanda’yı 3-0 mağlup etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin beşinci maçında Hollanda'yı 3-0 mağlup etti. Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ndeki altıncı müsabakasında yarın saat 12.00'de Polonya ile karşılaşacak.



Salon: Hong Kong Coliseum


Hakemler: Ebrahim Ali Jaafar (Bahreyn), Hae-Yoeun Sung (Güney Kore)


Hollanda: Van Aalen, Marring, Lohuis, Dambrink, Daalderop, Baijens, Knip (L) (Knollema, Bongaerts, Scholten, Vos, Timmermann)


Türkiye: Hande, Aslı, Ebrar, İlkin, Eda, Cansu, Simge (L) (Vargas, Elif, Zehra, Saliha)


Setler: 29-31, 21-25, 15-25


Süre: 1 saat 25 dakika

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