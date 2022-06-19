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FIVB Milletler Ligi: Türkiye: 3 - Almanya: 0

FIVB Milletler Ligi’nde A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya’yı 25-22, 25-21 ve 25-22’lik setlerle 3-0 mağlup etti.

FIVB Milletler Ligi'nde A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya'yı 25-22, 25-21 ve 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup etti.


A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki üçüncü maçında Almanya ile karşılaştı. Filenin Sultanları, rakibini 25-22, 25-21, 25-22'lik setlerle 3-0 yendi. Millilerde Zehra 21 sayıyla en skorer isim olurken; ona Hande 11, Ebrar 9, Eda 7, Tuğba 6 ve Cansu 4 sayıyla katkı sağladı.


Filenin Sultanları, Milletler Ligi ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında bugün TSİ 22.00'de Güney Kore ile karşılaşacak. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

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