İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

FIVB Milletler Ligi: Türkiye: 3 - Güney Kore: 1

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi’nin ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Güney Kore’yi 3-1 mağlup etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Güney Kore'yi 3-1 mağlup etti.


Filenin Sultanları, bu sonucun ardından Milletler Ligi'nde ikinci haftayı 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ile tamamladı.


A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasında 29 Haziran-2 Temmuz 2022 tarihlerinde Kanada, ABD, Japonya ve Hollanda ile mücadele edecek. Milliler, üçüncü hafta karşılaşmalarını Kanada'nın Calgary şehrinde oynayacak.



Salon: Nilson Nelson


Hakemler: Ivaylo Ivanov (Bulgaristan), Zsolt Tibor Mezoffy (Macaristan)


Türkiye: Cansu, Tuğba, Zehra, Ebrar, Derya, Beyza, Ayça (L) (Bahar, Hande, Meliha, Elif, Meryem)


Güney Kore: Dahyeon, Hye Seon, Sohwi, Hoyoung, Heejin, Jeongah, Dahye (L) (Yerim, Hyemin, Minkyoung)


Setler: 20-25, 25-13, 25-19, 25-15


Süre: 101 dakika (29,23,27,22)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.