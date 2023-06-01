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FIVB Milletler Ligi: Türkiye: 3 - Sırbistan: 1

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi’nin ikinci maçında Sırbistan’ı 3-1 mağlup ederek 2’de 2 yaptı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ikinci maçında Sırbistan'ı 3-1 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.



Salon: Antalya


Hakemler: Ebrahim Ali Jaafar (Bahreyn), Juraj Mokry (Slovakya)


Türkiye: Cansu, Hande, Aslı, Vargas, İlkin, Eda, Gizem (L) (Ebrar, Elif, Derya)


Sırbistan: Busa, Aleksic, Drca, Lozo, Popovic, Bjelica, Pusic (L) (Mirkovic, Uzelac, Milenkovic)


Setler: 24-26, 25-17, 25-15, 25-21


Süre: 112 dakika

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