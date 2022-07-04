FIVB Milletler Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

FIVB Milletler Ligi'nde Türkiye, çeyrek finalde Tayland ile eşleşti.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi'nde ilk etap, bu hafta oynanan 3. hafta karşılaşmalarının ardından sona erdi. Üç hafta boyunca oynanan karşılaşmaların ardından puan durumunda ilk sekizde yer alan Türkiye, A.B.D., Brezilya, İtalya, Çin, Japonya, Sırbistan ve Tayland takımları finallerde mücadele etmeye hak kazandı.

Puan cetvelini ilk 8 içinde (7. sırada) tamamlayan Türkiye, finallere ev sahibi kontenjanı avantajıyla 1. sıradan katılma hakkı elde etti.

Ankara'nın ev sahipliğinde 13-17 Temmuz 2022 tarihlerinde Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek FIVB Milletler Ligi Finalleri'nde çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

(1) Türkiye - Tayland (8)

(4) İtalya - Çin (5)

(2) A.B.D. - Sırbistan (7)

(3) Brezilya - Japonya (6)