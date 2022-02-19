Fiyat artışlarına inat mobilyada yüzde 40 indirim yaptı

Sultangazi'de yeni mağazasını açan bir mobilya firması, bir çok alanda yaşanan fiyat artışlarına yüzde 40 indirimle yanıt verdi.

Türkiye'de birçok noktada satış mağazası bulunan Özgün Mobilya, Sultangazi'ye açacağı yeni şubeye özel yüzde 40 indirim uygulayacağını açıkladı.

Yurt içi ve yurt dışında bir çok mobilya mağazasına imalat ürünleri ile hizmet veren şirket, Gamas Mobilyacılar Sitesi içerisinde açılışını yapacağı mağazada yüzde 40'a varan indirim yapıyor.

“Yüzde 40 indirim uygulayacağız, yeni evlenenlere duyuralım”

Yeni açılacak şube ile ilgili konuşan firmanın Yönetimi Kurulu Başkanı Serdar Bilmiç, “Biz 35 yıl önce kurulmuş bir firmayız. Toptan ve perakende olmak üzere satışlarımızı tüm dünyada devam ettiriyoruz. Allah nasip ederse yeni bir mağazamızın açılışı yapacağız yeni yerimiz Sultangazi Gamas Mobilyacılar Sitesinde 26 Şubat'ta saat 14.00'te açılacak ve açılışa özel buradan duyuruyorum mobilya ürünlerinde yüzde 40'a varan indirimler uygulayacağız. Toptan fiyatlarımızla perakende satışlar yapmaya devam edeceğiz biz Türkiye dışında yurt dışında da satışlar gerçekleştiriyoruz. Açılışımıza önemli isimler katılacak tüm vatandaşlarımızı da davet ediyorum açılışımıza. Yeni evlenecek olan çiftlere de duyuralım, evini yenileyecek olan vatandaşlarımıza da duyurularım herkesi buraya bekliyoruz diyelim” dedi.