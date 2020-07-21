Fizik tedavide yeni nesil G-Terapi yöntemi

Türkiye'de fizik tedavinin gelişmesi ve fizyoterapist sayısının artması ile bu tedavi biçiminin yaygınlaşmaya başladığını belirten Fizyoterapist İsmail Dal, "G-Terapi adı verilen yöntemle ağrıların tamamına yakınını tedavi edilebiliyor" dedi.

21'inci yüzyılın en çok rastlanılan hastalıklarından olan bel-boyun fıtığı, kas eklem problemleri ve migrende yeni nesil tedavi yöntemi başladı. G-Terapi adı verilen yöntemle ağrıların tamamına yakını tedavi edilebileceği belirtiliyor. Türkiye'de fizik tedavinin gelişmesiyle ve yapan fizyoterapistlerin artması ile bu tedavi yaygınlaşmaya başladığını belirten Fizyoterapist İsmail Dal, "G-Terapi adı verilen yöntemle ağrıların tamamına yakınını tedavi edilebiliyor. Bu tedavi alanında uzman 'G Terapist' sertifikası olan fizyoterapistler ve doktorlar aracılığıyla detaylı muayeneden sonra uygulanabilir." şeklinde konuştu.

"Yaklaşık 2-2.5 saat süren seans şeklinde uygulanmaktadır"

G-Terapinin ileri düzey bir manuel terapi tekniği olduğunun altını çizen Dai "Alanında uygulanan tüm tedavilerden farklı olarak tek seansta vücudun çok büyük bir kısmı tamamen taranarak ilerlenilen bu yöntemde problemli olan her nokta bulunup çözülerek yaklaşık 2-2.5 saat süren seans şeklinde uygulanmaktadır. 1-3 seans sayıları arasında uygulanan yöntem, hiçbir yan etkisi olmadığı gibi daha önce cerrahı operasyon geçirmiş, o alanda ameliyat olmuş hastalara da rahatlıkla uygulanabilinir. Tedavinin en dikkat çekici yanları ise iğne ve ameliyat olmadan uygulanıyor olmasıdır." ifadelerini kullandı.

Fizyoterapist İsmail Dal, tedavi yöntemini şöyle açıkladı: "Kas eklem ağrılarında, bel ve boyun fıtığı, fibromiyalji, skolyoz, boyun düzleşmesi, kireçlenme, kulunç ağrıları, omuz ağrıları, omuz yırtıkları, donuk omuz, karpal tünel, sinir sıkışması, diz ağrıları, menüsküs, topuk dikeni gibi rahatsızlıklarda uygulanmaktadır. G-Terapi cihazının 2 başlığı bulunmaktadır, bir başlığı derin diğeri yüzeysel problemler için kullanılır. Hastalarda seans içinde 2 başlık da kullanılmaktadır. Bu terapi modeli kasların başlangıç ve bitiş noktalarında bulunan golgi tendon organı stimülasyonu ile hastaların problemlerini çözmektedir. Bu cihaz her yaş grubuna uygulanabilinir. Ofis çalışanları, ağır işte çalışan ya da kaza geçirmiş kişilerde rahatlıkla ve güvenle yapılabilinir. Ağrı-spazm-ağrı döngüsünü yıkmak için bazı algılayıcıların bloke edilmesi neticesiyle maksimum etki sağlayıp kişiler tedavi edilebiliyor."