Fiziki mağazalar ile e-ticaret bir arada düşünülmeli

Akakçe Genel Müdürü Koray Karataş, Perakende Günleri'nde fiziki mağazalar ile online mağazaların bir arada düşünülmesi gerekliliğine vurgu yaparken TAMPF Başkanı Kubilay Özerkan ise artan e-ticaret ile perakendeci maliyetlerinin baskılandığının altını çizdi.

2018 Perakende Günleri, sektör profesyonellerinin gerçekleştirdikleri oturum ve sunumlarla devam ediyor. Sektöre dair tüm konuların masaya yatırıldığı organizasyonda e-ticaret ile fiziki mağazalaşma konularına da değinildi. ‘İndirim ve Kampanyaların Geleceği' oturumunda sektöre dair açıklamalarda bulunan Akakçe Genel Müdürü Kubilay Karataş, fiziki mağazalar ile e-ticaretin aynı doğrultuda ilerlemesinin gerekliliğine vurgu yaparak, “İnternet kanalı ile fiziki kanalı birbirlerine yaklaştırmak çok, bir arada görmemiz lazım. Biz ayrı olarak varsaydığımız için arayı bağlamak ile uğraşıyoruz. ‘Mağazadan alındı, internetten satıldı bu kimin kotası olacak' şeklindeki doğal olmayan nedenlerle bir türlü gerekli potansiyele ulaşamıyoruz” dedi.

Sektörün geleceği için internet ile mağazacılık kanallarının bir arada çalıştırılmasına önemle değinen Karataş, “Tüketicinin tek bir deneyimi var. Mağazaya bakıyor, internetten bakıyor, otobüsten sipariş veriyor. Bunları ayrı yönetmeye çalışırsak, adresleyemeyiz. Benim mesajım şu; ‘İnternet ile mağazacılığın ayrı gayrı olmaması lazım, bir arada bu kanalları çalıştırmalıyız” ifadelerini kullandı.

Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) Başkanı Kubilay Özerkan, 2018 Perakende Günleri etkinliği kapsamında düzenlenen Perakende'nin Geleceği İçin Notlar konulu panelde açıklamalarda bulundu.

Perakende sektörünün büyüklüğünün 905 milyar TL

Özerkan, Türkiye'de perakende sektörünün büyüklüğünün 905 milyar TL olduğunu kaydederek Avrupa ülkelerinde bu rakamın kat be kat daha fazla miktarda bulunduğunu söyledi. Perakende sektörünün Türkiye'de 2 milyon kişiye iş imkanı sağladığını belirten Özerkan, sektörün toplam istihdamdaki payı yüzde 13,5-13,7 arasında yer aldığını dile getirdi.

Dünyaca ünlü iki kuruluşun yaptığı araştırmaya göre Türkiye'de müşterilerin yüzde 60'ının alışverişlerinde interneti kullandığını dile getiren Özerkan, “Müşteriler ya satın alırken ya da bilgilenirken interneti kullanıyor. Bu oran Türkiye'de çok yüksek” diye konuştu.

“E-ticaretin artmasıyla mağaza ciroları azalıyor”

Özerkan, mağazaların artık alışverişte, merkez değil ayaklardan bir tanesi olarak varlığını sürdürdüğünü belirterek, ürünü müşteriye sunuş noktasındaki yeniliklerin önem kazandığını aktardı. Özerkan, e-ticaretin artmasıyla mağaza cirolarının azaldığını, azalan ciroların da perakendeci maliyetleri üzerinde baskı oluşturduğunu vurguladı.