Fiziksel engelli komşu kızına taciz davasında sanık ‘iftira' diyerek kendini savundu

Kartal'da komşusunun 15 yaşındaki fiziksel engelli kızını taciz ettiği iddia edilen ve 17 yıla kadar hapsi istenen sanık, “Bana iftira atıldı” diyerek suçlamaları kabul etmedi.

Kartal'da 4 Nisan 2018 tarihinde iddiaya göre S.D. isimli kadın, 15 yaşındaki fiziksel engelli kızı C.D.'yi tekerlekli sandalyeyle dışarı çıkardı. Ayakkabılarını unuttuğunu fark eden anne, kızını bahçede bırakıp eve geri döndü. Bu sırada genç kızın yanına gelen komşuları M.G., kıza cinsel tacizde bulundu. Mağdureye, ‘Beni şikayet edersen seni öldürürüm' diyerek tehdit etti. Olaydan sonra 2 ay sonra anne ve kızı, komşuları hakkında şikayetçi oldu.

17 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Şikayet üzerine komşu M.G. hakkında, “çocuğun cinsel istismarı” ve “tehdit” suçlarından toplamda 8 yıl 6 aydan 17 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle dava açıldı.

Anadolu 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya mağdur C.D., annesi S.D. ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı katıldı. Sanık M.G. de salonda hazır bulundu.

“'Şikayet edersen seni öldürürüm' dedi”

Duruşmada söz alan mağdur C.D. sanıkla aynı binada oturduğunu söyleyerek, “Ben fiziksel engelliyim ve tekerlekli sandalye ile dışarı çıkıyorum. Olay günü annemle birlikte doktora gidecektik. Annem beni tekerlekli sandalyeyle dışarı çıkardı ve ayakkabılarını unuttuğu için eve geri döndü. Bu sırada sanık benim yanıma yanaştı ve sarılıp önce yüzümden, sonra dudağımdan öptü, beni taciz etti. Ben o sırada, ‘anne' diye bağırdım, beni bıraktı. Bana, ‘bundan kimseye bahsedersen, şikayet edersen seni öldürürüm' dedi. Ben bağırınca ağzımı kapatmaya çalıştı. Ben de elini ısırdım, bu sırada annem geldi. Sanık annemi görünce kaçtı. Bana, ‘şikayet edersen aileni öldürürüm' dediği için o anda polise gidemedik” dedi.

Annesi müşteki S.D. ise, “Olay günü çocuğumu hastaneye götürecektim. Tekerlekli sandalyeyle apartmanın önüne indirdim. Bir eksiklik vardı, onu almak için eve çıktım. Bu sırada kızımın sesini duydum, balkondan baktığımda sanığı kızımın başında gördüm. Koşarak aşağı indim, sanık kaçmıştı. Daha sonra kızım bana olanları anlattı. Sanık tehdit ettiği için o anda polise gidemedik, iki ay sonra şikayette bulunduk” diye konuştu.

“Bana iftira atıldı”

Sanık M.G. savunmasında, “Benim otizmli bir oğlum var. Daha önceden mağdur C.D., annesi ve K.T.'yi bahçe içerisinde tartışıp gürültü yaptıkları için ve benim oğlum rahatsız olduğu için uyardım. Bu sırada K.T. ile tartıştık ve elinde sopa vardı. Elindeki sopayı aldım, kendisine vurdum. Ardından hakkımda bu şikayeti yaptılar. Benim böyle bir şey yapmam mümkün değildir, bana iftira atıldı” diyerek suçlamaları kabul etmedi.

Sanığın iddialarını yalanladı

Duruşmada tanık olarak dinlenen K.T. ise, mağdureyi tanıdığını söyleyerek, “Şikayet tarihinden yaklaşık bir hafta önce parktayken C.D. bana sanığın kendisini taciz ettiğini söyledi. Kim olduğunu da söyledi. Bir hafta sonra ben sanığı kapısının önünde gördüm ve ortaya doğru, ‘ne kadar sapık varsa idam edilsin' diye bağırdım. Bunun üzerine sanık bir odun parçasıyla bana saldırdı, beni darp etti” dedi.

Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.