fizy 22. Liseler Arası Müzik Yarışması'nda eleme heyecanı sürüyor

Türkiye'nin en sevilen dijital müzik platformu fizy sponsorluğunda bu yıl 22. kez düzenlenen Liseler Arası Müzik Yarışması'nda geleceğin müzik yıldızları sahne performanslarını sergilemeye devam ediyor.

“Dünyanın En Başarılı Gençlik Organizasyonu” ödülüne sahip fizy 22. Liseler Arası Müzik Yarışması'nda sahne heyecanı Ankara'da iki gün süren elemeyle devam etti. Festival ortamında geçen MEB Şura Salonu'ndaki elemelerde gençler, kendilerini desteklemek için gelen okul arkadaşlarıyla birlikte heyecan dolu anlar yaşadı.Geleceğin yıldız adaylarının muhteşem performansıyla göz kamaştırdığı ve kıyasıya geçen Ankara elemelerinde; Adana, Adıyaman, Ağrı, Aksaray, Amasya, Batman, Bolu, Çorum, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Iğdır, İzmir, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Malatya, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Tunceli, Yozgat ve Zonguldak'tan gelen 199 lise yarıştı. Elemelerde en iyi performansı sergileyen okullar, finale yükselme şansı yakaladı.

fizy'de oylama zamanı

Yarışmanın eleme heyecanı 4-5-6 Nisan tarihlerindeki İzmir elemeleriyle devam edecek. Hem İstanbul'da hem de Ankara ve İzmir'de sahneye çıkan ve performans sergileyen grupların video'ları Türkiye'nin en popüler dijital müzik platformu fizy üzerinden dinlenerek oy verilebilecek. Elemede finale çıkma hakkı kazanamayan okullar arasından, fizy üzerinden izlenip en çok beğeniyi kazanan 6 okul, finale çıkmaya hak kazanan 30 performans arasına katılma şansını yakalayacak. İl elemeleri ve fizy üzerinden gelen oylarla seçilen toplam 36 okul finalde tekrar sahne alacak.