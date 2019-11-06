fizy İstanbul Müzik Haftası ile müzik maratonu başlıyor

Türkiye'nin ilk ve tek popüler müzik ve kültür festivali fizy İstanbul Müzik Haftası; Ceza, Gazapizm, Feridun Düzağaç, Gaye Su Akyol ve Ozbi ft. Gülce Duru ile başlıyor.

Geçen yıl ilki gerçekleştirilen ve 200 bini aşkın müziksevere unutulmaz anlar yaşatan fizy İstanbul Müzik Haftası, bu sene de dikkat çekiyor. Türkiye'nin dijital müzik platformu fizy'nin ana sponsorluğunda, Atlantis Yapım ve SM Production işbirliği ile hayata geçen fizy İstanbul Müzik Haftası'nda her müzik zevkine hitap eden bir gün bulunuyor.

Verilen bilgilere göre, bu akşam Ozbi ft. Gülce Duru ile başlayacak müzik maratonu, yarın geniş çaplı bir rap günüyle devam edecek. Ceza'nın kapanışı yapacağı rap'e adanmış 7 Kasım Cuma gününde sırasıyla; Baneva, Alaturka Mavzer, Sansar Salvo, Önder Şahin & Sayedar, Kamufle, Nova Norda, Ayben, Anıl Piyancı ve Gazapizm sahnede olacak. Aynı akşam Feridun Düzağaç, Gaye Su Akyol sevenleriyle buluşacak.

8 Kasım Cuma günü pop müziğin en başarılı isimleri; Kenan Doğulu başta olmak üzere sahnede olacak. Eda Baba ile başlayacak gün; Ekin Beril, Gökcan Sanlıman, Sena Şener, Kalben, Gökhan Türkmen ve maNga hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatacak.

9 Kasım Cumartesi günü ise; rap ve pop müziğin ardından rock ve metal müziğin duayenleri sahnede olacak. Pilli Bebek'le başlayacak gün; Moğollar, Norm Ender, Pentagram'ın ardından Teoman ile son bulacak. Konserlerin ardından DJ Nikki Wild ve Shantel; DJ Hakan Küfündür ve DJ Özge 90'lar Türkçe Pop Party ile festivalin kapanışını gerçekleştirecek.

Panellerde de müzik var

Sadece konserlerle değil, panellerle de müziğin konuşulacağı festivalde 7 Kasım'ın konusu; Türkiye'de Rap olarak belirlendi. Müzik yazarı ve psikolog Tolga Akyıldız'ın moderatörlüğünü üstleneceği panelde; Ceza, Ayben ve Anıl Piyancı yer alacak. 15.30'da başlayacak panel ücretsiz olarak gerçekleşecek. 9 Kasım Cumartesi günü 15.30'da heavy metal müziğin duayen ismi Pentagram'la gazeteci Sinem Vural buluşacak ve ‘Ülkemizde Heavy Metal Müziğin Serüveni' başlıklı bir sohbet gerçekleştirecek. Katılım sınırlı ve ücretsiz olacak.