fizy İstanbul Müzik Haftası'nda müzik konuşulacak

Türkiye'nin popüler müzik ve kültür festivali fizy İstanbul Müzik Haftası, sadece konserleriyle değil müziğin konuşulduğu etkinliklerle de adından söz ettirecek.

İlki 2018 yılında gerçekleşen ve 200 bini aşkın müzikseveri birbirinden eğlenceli konser ve etkinliklerle buluşturan fizy İstanbul Müzik Haftası bugün; Ceza, Gazapizm, Anıl Piyancı, Ayben, Kamufle, Önder Şahin & Sayedar gibi rap müziğin önemli isimlerini ağırlayacak. Konser serisinden hemen önce Ceza, Ayben ve Anıl Piyancı'nın yer aldığı Türkiye'de Rap konulu bir söyleşi düzenlenecek.

Dijital müzik platformu fizy'nin ana sponsorluğunda, Atlantis Yapım ve SM Production işbirliği ile gerçekleştirilen fizy İstanbul Müzik Haftası'nda bugün moderatörlüğünü müzik yazarı ve psikolog Tolga Akyıldız'ın üstleneceği etkinlikte Ceza, Ayben ve Anıl Piyancı ile Türkiye'de Rap konuşulacak. Volkswagen Arena Beetle Lounge'ta ücretsiz olarak gerçekleşecek panel 15.30'da başlayacak.

Pentagram ile heavy metale bir bakış

Türkiye'nin efsane heavy metal grubu, 9 Kasım'daki performansından önce 15.30'da başlayacak söyleşide hayranlarıyla buluşacak. Ülkemizde Heavy Metal Müziğin Serüveni başlıklı bir sohbetin moderatörlüğünü gazeteci Sinem Vural üstlenecek. Etkinliğe katılım ücretsiz olacak.

fizy İstanbul Müzik Haftası'nda popüler müziğin efsane isimlerinin yanı sıra son dönemin genç yetenekleri de sevenleriyle buluşacak. 9 Kasım'a dek sürecek festivalin ana mekanı bu yıl Volkswagen Arena olarak belirlendi. Ayrıca bu yıl festival; birkaç farklı mekanda daha gerçekleştirilecek.