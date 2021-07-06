Dijital müzik platformu fizy'de Fatma Turgut'un yeni şarkısı ‘Dünyalar Senin Olsun' ve Hadise'nin ‘Hay Hay' isimli parçası Haziran ayının en fazla paylaşılanları arasında yer aldı. Müzikseverler Haziran ayında Kurtuluş Kuş'un ‘El İnsaf', ‘Rüya Gibi' ve Burak Bulut ile birlikte seslendirdiği ‘Sevmedim Deme' isimli düetini dinledi. Platformda en fazla beğenilen şarkı ise Edis'in ‘Martılar' ve Yalın'ın ‘Yaz Gülü' parçası olduğu belirtildi.

Dijital müzik platformu fizy'de Haziran ayının ‘en'leri belli oldu. Fatma Turgut'un Turkcell'in yeni reklam filminde de seslendirdiği ‘Dünyalar Senin Olsun' parçası Haziran ayının en fazla paylaşılan şarkısı olurken Fatma Turgut'u; Hadise ‘Hay Hay', Kurtuluş Kuş & Burak Bulut ‘Sevmedim Deme', Buray ‘Alaz Alaz', Yalın ‘Yaz Gülü' ve ‘Oyunbaz' şarkıları ile takip etti. Ayrıca Tarkan'ın ‘Yolla', İkilem'in ‘Kaybolurum Gülüşünde' ve İbrahim Tatlıses'in ‘Gelmesin' isimli parçaları Haziran'ın çok paylaşılan şarkıları arasında yer aldığı belirtildi.

Müzikseverler Haziran ayında en fazla Kurtuluş Kuş'un ‘El İnsaf', ‘Rüya Gibi' ve Burak Bulut ile birlikte seslendirdiği ‘Sevmedim Deme' isimli düetini dinledi. Ayrıca Buray'ın ‘Alaz Alaz', Uzi'nin ‘Krvn', Edis'in ‘Martılar' ve Ebru Yaşar'ın ‘Ben Bilmem' isimli parçaları da Haziran ayının en çok dinlenenleri arasında yer aldı.

Kullanıcılar Haziran ayında paylaştığı şarkıların yanı sıra Derya Uluğ'nun ‘Kanunlar Gibi' şarkısını, Edis'in popüler şarkısı ‘Martılar' ve Sedo & Patron tarafından seslendirilen ‘Ölebilirim' isimli parçasını beğendi. Haziran ayının en fazla dinlenen isimleri ise Türk müziğinin usta isimlerinden İbrahim Tatlıses, Sezen Aksu, Müslüm Gürses, Ahmet Kaya ve Tarkan olurken her yaştan hayran kitlesine sahip Yalın, Sagopa Kajmer, Buray ve Uzi oldu.

‘Pop' zirvede

Haziran ayında müzikseverlerin en fazla dinlediği tür pop müzik oldu. ‘Rap', ‘Aşk, En İyiler', ‘Best Of, Yöresel', ‘Ülkesel', ‘Oldies' ve ‘Melankolik' ise ilgi gören diğer kategoriler arasında yer aldı. Onlarca müzik listesinin bulunduğu platformda en çok tercih edilenler şöyle sıralandı: ‘Günün Listesi', ‘En Yeniler (Yabancı)', ‘fizy pop', ‘fizy rap', ‘Yaz Geldi', ‘Şekerli Şarkılar', ‘fizy 45'lik', ‘fizy spor' ve ‘Taze Taze'.

Türkiye'nin her bölgesinden dinleyici kitlesine sahip olduğu belirtilen müzik platformunu, Haziran ayında en çok dinleyen şehirlerin ise başında İstanbul geldi. Onu sırasıyla Ankara, Konya, İzmir, Adana, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep ve Denizli takip etti.