fizy'de Şubat ayında en çok aranan isimler

Şubat ayında fizy'de en fazla dinlenen ve aratılan isimlerin başında Tarkan, Müslüm Gürses, Sefo, Sezen Aksu, İbrahim Tatlıses, Cem Adrian ve Ebru Gündeş yer aldı.

Dijital müzik platformu fizy, Şubat ayında da müzik tutkunlarının tercihi oldu. Şubat ayında fizy'de en fazla dinlenen ve aratılan isimler Türk müziğinin usta isimlerinden Müslüm Gürses, Sezen Aksu, İbrahim Tatlıses, Ahmet Kaya, Ebru Gündeş ve Tarkan oldu. Ayrıca yaptıkları şarkılarla müzikseverler tarafından ilgiyle dinlenen Sefo, Cem Adrian, Uzi, Edis, Ezhel ve Buray gibi son dönemin popüler isimleri de Şubat ayının en çok dinlenen ve aratılan isimleri arasında yer aldı.

En çok dinlenen listelerinde ‘pop' yeniden zirvede

Zengin repertuvarı sayesinde dinleyicilerine keyifli dakikalar yaşatan fizy'de Şubat ayında en çok dinlenen tür pop oldu. Pop tarzı sırasıyla Rap, Klasik, Oldies, Arabesk ve Türk Halk Müziği kategorileri takip etti.

fizy editörleri tarafından titizlikle hazırlanan ve dinleyicilere birbirinden farklı alternatifler sunan fizy listelerinde, en çok tercih edilenler ise şöyle sıralandı: Top 50 Yerli, fizy Top 50 Yabancı, Yepyeni, fizy Pop, En Yeniler (Yerli), fizy Rap, Kış Geldi, Günün Listesi, Arkada Çalsın, En Yeniler (Yabancı).

Şubat ayında fizy'de birbirinden keyifli müzikleri en çok dinleyen şehir İstanbul oldu. İstanbul'u sırasıyla Ankara, İzmir, Adana, Konya, Bursa, Diyarbakır, Antalya ve Gaziantep takip etti.