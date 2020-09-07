fizy'de zirvenin ismi belli oldu

Dijital müzik platformu fizy'de, Mayıs ayında zirveye çıkan Zeynep Bastık, Ağustos ayının da en fazla dinlenen ismi oldu.

Dijital müzik platformu fizy'de Ağustos ayının en çok ilgi gören isimleri belli oldu. Son dönemde yayınladığı yeni şarkılarıyla adından sıkça söz ettiren Zeynep Bastık ayın en çok dinlenen şarkıcısı olurken; sosyal medya kanalında paylaştığı şarkıyla popülerleşen Zehra'nın ‘Cennetten Çiçek' parçası fizy'de de en çok dinlenen ve paylaşılan şarkı unvanını aldı. Ayrıca müzik platformunda geçen ayın en fazla beğeni alan şarkısı ise sosyal medya fenomeni Didomido'nun yeni çıkardığı ‘Nimet' şarkısı olarak kayıtlara geçti.

Ağustos ayında da müzikseverler tarafından büyük ilgi gören müzik platformunda, Zeynep Bastık'ın ardından en çok dinlenen isimler arasında; Müslüm Gürses, Sezen Aksu, Sura İskenderli, Ahmet Kaya, Ziynet Sali, Oğuzhan Koç, İbrahim Tatlıses, Ece Mumay ve Ebru Gündeş yer aldı.

Verilen bilgiye göre, müzik platformunda geçen ay en çok dinlenen türler; pop, rap ve arabesk oldu. Birbirinden farklı alternatiflerden oluşturulan müzik platformu listeleri arasında ise en çok tercih edilenler şöyle sıralandı: ‘En Yeniler(Yerli)', ‘Günün Listesi', ‘En Yeniler (Yabancı)', ‘fizy pop', ‘2020 Yaz', ‘90'lar Türkçe Pop', ‘fizy rap', ‘#EvdeHayatVarpop', ‘Yaz Klasikleri Vol II', ‘2020 Yaz Hitleri'. Ağustos ayında fizy'yi en çok dinleyen şehirlerin başında ise; Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Antalya, Konya, Diyarbakır, Samsun ve Kayseri yer aldı.