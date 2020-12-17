Fizy'den 2020'ye özel ‘Zaman Tüneli'

Dijital müzik platformu fizy, 2020'de kullanıcılarının en çok dinlediği parçaların listelerini yayınladı. ‘Fizy Zaman Tüneli 2020' adını taşıyan listelerde her kullanıcının yıl boyunca dinlediği müziklere dair istatistikler yer alıyor.

Dijital müzik platformu fizy, kullanıcılarının 2020 boyunca en çok dinlediği parçaların listelerini hazırladı. Her kullanıcıya özel olarak hazırlanan ‘fizy Zaman Tüneli 2020' adlı listede kullanıcıların en çok dinlediği şarkı, sanatçı, albüm gibi bilgiler infografik olarak sunuluyor.

İnfografiğin yanında kullanıcının bu yıl en çok dinlediği şarkılardan oluşan kişiye özel bir çalma listesi de bulunuyor. Hazırlanan listeler kullanıcıların ana sayfalarında yayınlanıyor. Listelerin hazırlanmasında yapay zeka teknolojilerinden yararlanıldı. Dijital müzik platformu, özel günlerde kullanıcıları için sık sık farklı müzik listeleri yayınlıyor. Kullanıcılarına bir dijital müzik platformundan daha fazlasını sunan fizy'de yüksek ses kalitesinde pek çok konser kaydı da yer alıyor. Kullanıcılar, her gün milyonlarca içeriğin yanı sıra, Haftalık Keşif Listesi özelliğiyle de dinleme alışkanlıklarına yönelik hazırlanan yeni şarkı listelerine ulaşabiliyorlar.