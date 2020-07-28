fizy'den öğrencilere özel ‘indirim' duyurusu

Milyonlarca şarkı ve klibin yanı sıra özel içerikleriyle herkese Premium müzik keyfi yaşatan fizy, yaz aylarını müzik dinleyerek geçirmek isteyen öğrencilere özel bir üyelik kampanyası hazırladı. Yapılan duyuruya göre bu üyelik kampanyasından yararlanmak isteyen öğrenciler, 31 Ağustos 2020 tarihine kadar satın alma işlemlerini gerçekleştirdiklerinde ilk 3 ay 0,99 TL'ye sonrasında ise yüzde 50 indirimle ayda 8,99 TL'ye fizy'nin Premium müzik keyfini sürebilecekler.

Tansuğ: “Amacımız öğrencilerin daha keyifli zaman geçirmelerini sağlamak

fizy Yönetim Kurulu Başkanı Ataç Tansuğ, geliştirilen uygulamaları müşterilerin artan ve değişen talep ve ihtiyaçlarına yönelik olarak çeşitlendirmeyi sürdürdüklerini söyledi. Tansuğ bu kapsamda öğrencilerin yaz tatili döneminde zamanlarını daha değerli ve keyifli kılmak adına dijital müzik platformu fizy'ye özel bir üyelik kampanyası düzenlediklerini vurguladı.