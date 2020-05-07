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Flamengo'da 38 kişi korona virüse yakalandı

Brezilya 1.

Lig ekiplerinden Flamengo, futbolcular, kulüp çalışanları ve aileleri olmak üzere toplam 293 kişiye yapılan korona virüs testinin 38'inin pozitif çıktığını duyurdu.


Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını futbol dünyası üzerinde etkilerini sürdürmeye devam ediyor. Bu bağlamda bir kötü haber de Brezilya'dan geldi. Futbol Ligi takımlarından Flamengo, futbolcular ile kulüp çalışanları ve ailelerinden 293 kişiye korona virüs testi yapıldığını, bunların 38'inin pozitif çıktığını açıkladı. Ayrıca söz konusu 38 kişiden 3'ünün futbolcu olduğu ve hastaların herhangi bir semptom göstermediği de dile getirildi.

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