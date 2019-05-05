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Florya'da liderlik coşkusu

Ligde bu akşam oynanan derbide Galatasaray’ın Beşiktaş’ı mağlup ederek liderliğe yükselmesin ardından Florya Metin Oktay Tesisleri bayram yerine döndü.

Ligde bu akşam oynanan derbide Galatasaray'ın Beşiktaş'ı mağlup ederek liderliğe yükselmesin ardından Florya Metin Oktay Tesisleri bayram yerine döndü.


Galatasaraylı taraftarlar, Beşiktaş galibiyetini Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kutluyor. Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederek liderliğe yükseldi. Hakemin bitiş düdüğüyle birlikte Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki heyecanlı bekleyiş yerini coşkuya bıraktı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, liderliği meşale yakıp marşlar söyleyerek doyasıya kutladı.

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