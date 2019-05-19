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Florya'da taraftarlar tesisleri bayram yerine çevirdi

Galatasaray’ın bitime bir hafta kala şampiyonluğu garantilemesiyle Florya’ya akın eden taraftarlar, tesisin içine girerek meşalelerle kutlama yaptı.

Galatasaray'ın bitime bir hafta kala şampiyonluğu garantilemesiyle Florya'ya akın eden taraftarlar, tesisin içine girerek meşalelerle kutlama yaptı.


Galatasaray'ın en yakın takipçisi Medipol Başakşehir'i 2-1 yenmesinin ardından bitime bir hafta kala şampiyonluğun garantilenmesiyle taraftarlar kutlamalara başladı. Bitiş düdüğüyle birlikte Florya'ya akın eden vatandaşlar, tesisin önünde toplanarak şampiyonluğu doyasıyla kutladı. Meşaleler yakarak tezahüratlarda bulunan taraftalar, bir süre sonra tesisin içine alındı. Çimlerin üzerine çıkan taraftarlar, meşalelerle kutlamalarına burada devam ediyor.

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