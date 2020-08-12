İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Flyboard gösterisi yürekleri ağza getirdi

21’inci Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında gerçekleştirilen ışıklı flyboard gösterisi izleyenlerin adeta nefeslerini kesti.

21'inci Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında gerçekleştirilen ışıklı flyboard gösterisi izleyenlerin adeta nefeslerini kesti.


Büyükçekmece Belediyesinin 21 yıldır aralıksız olarak sürdürdüğü Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali önceki gün sona erdi. Festivalin finalinde gerçekleştirilen deniz üzerinde ışık, su, ses ve flayboard gösterisi büyük ilgi gördü. Büyükçekmece sahilinde düzenlenen gösteriye milli sporcu Uğur Piro'nun ışıklı flayboard gösterisi damga vurdu.


Birbirinden zor figürler sergileyen, zaman zaman yürekleri ağızlara getiren şovuyla, izleyicilerine unutulmaz bir gece yaşatan milli sporcu, havada açtığı Türk bayrağı ile coşkuyu daha da arttırdı. Flyboard gösterisinin ardından gerçekleştirilen ışık, ses ve su gösterisi de büyük ilgi gördü. Gösteri sonrasında Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün tarafından milli sporcu Uğur Piro'ya plaket takdim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.