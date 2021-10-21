Folkart'tan İstanbul'a yeni proje

Yapı sektörü şirketlerinden Folkart, İstanbul Büyükçekmece'de 'Nefes İstanbul' projesini hayata geçirecek.

Yapı sektöründe bugüne kadar İzmir'de 7 milyar TL'lik yatırım değerinde projeleri tamamlayarak sahiplerine teslim eden Folkart, ‘Folkart Nefes İstanbul' adındaki projesini hayata geçiriyor. Şirket, İstanbul'daki ‘projesi dahil, şu anda 9 milyar TL yatırım değerinde, 8 ayrı projeyi yürütüyor. Şirket, İstanbul ile birlikte Bursa, Ankara, Antalya, Manisa ve Bodrum'da da yatırım planlıyor. Açıklamaya göre, şirketin İstanbul Büyükçekmece'de olacak projesi ile biten ve devam eden projelerinin, toplam yatırım değeri, 16 milyar TL'yi buluyor.

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, projenin doğadan ilham alan, müstakil evlerden oluştuğunu vurguladı. Sancak, "Proje, özellikle geniş alanları ile öne çıkıyor. ‘Folkart Nefes İstanbul', yüzde 80'i yeşil alandan oluşan 123 bin metrekarelik arsada inşa ediliyor" dedi. Sancak, projenin, ‘yedi tepeli şehir' için sadece bir ilk adım olduğunu belirterek, İstanbul'da konut üretmeye yönelik yatırımlarının devam edeceğini söyledi. Sancak, aralarında ‘Folkart Nefes İstanbul'un da bulunduğu 8 proje çalışmasını, aynı anda yürüttüklerini vurguladı.

Sancak, "Bu 8 projenin toplam yatırım değeri 9 milyar TL'yi buluyor. Bugüne kadar İzmir'de 7 milyar TL yatırım değerindeki çok sayıda projeyi tamamlayıp, ilan ettiğimiz tarihte, mülk sahiplerine teslim ettik" dedi. Sancak, Folkart'ın, Pharmactive İlaç, Volt Motor, Volt Redüktör, Volt Teknoloji gibi yeni adımlarıyla, sanayide derinleşen Saya Grubun bir iştiraki olduğunu belirtirken, şirketin İstanbul ile birlikte önümüzdeki dönemde, özellikle Bursa, Ankara, Antalya, Manisa ve Bodrum'da yeni yatırımlar planladığını söyledi.

Sancak, “Proje ile birlikte kalitemizi, güvenilirliğimizi ve projelerle öne çıkan yaşam anlayışını İstanbul'a taşıyacağımız için çok mutluyuz. 2021 yılında şirketin kuruluşunun 15. yılını kutladık. Projenin 15 yılın bir simgesi, nişanesi olduğunu söyleyebilirim. Yönetmenliğini Hazım Başaran'ın yaptığı özel bir reklam filmiyle de tanıtımını yapacağız" dedi.

Sancak, 23 Kasım'daki İbrahim Çallı sergisini, Folkart Gallery'de açacaklarını belirterek, projeleriyle birlikte kültür-sanat ışığını her yeni adımlarında, ‘sosyal sorumluluk felsefeleriyle' yaydıklarını bildirdi. Sancak, Folkart Gallery ve Folkart Academy'nin faaliyetlerini, bir plan dahilinde orta vadede İstanbul'a da taşımak istediklerini söyledi.