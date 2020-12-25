Fonksiyonel beslenme yaşlanmayı geciktiriyor

Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik bölümü Arş. Gör. Kübra Şahin, fonksiyonel beslenmenin insan sağlığına büyük katkıları olduğunu belirterek, bitkisel kaynaklı fonksiyonel gıdaların daha fazla tüketilmesi gerektiğine dikkat çekti. Fonksiyonel beslenmenin, günlük hayatta beslenmemizde bulunan, kronik hastalıklara yakalanma riskinizi azaltan, bağışıklık sistemimizi güçlendiren, yaşlanmayı geciktiren ve sağlığımızı koruyan ve düzelten bileşenleri içeren besinler olduğunu söyleyen Şahin, “Fonksiyonel besinler günlük beslenmemizde yer alan kepekli tahıllar, soya, meyve ve sebzeler, süt, zenginleştirilmiş besinler, vitamin, mineral, yağ asitleri, probiyotikler, prebiyotikler ve diyet posasını içerir. Yani yeterli ve dengeli beslenmenin temelini oluşturan günlük hayatta yer verdiğimiz bütün besinler diyebiliriz. Fonskiyonel besinler ilaç, besin takviyesi, kapsül değildir. Bir besini fonksiyonel yapan özellik o besinin içeriğinde bulunan biyoaktif bileşenlerdir” dedi.

Güçlü antioksidanlar kanser riskini azaltıyor

Sebze ve meyvelerin antosiyanidin, flavon ve flavonon içerikleri sayesinde serbest radikalleri etkisiz hale getirdiğini ve çeşitli kanser riskini azaltmada etkili olduğunun altını çizen Şahin, lahana, brüksel lahanası, karnabahar ve brokolinin içeriklerindeki güçlü antioksidanlar sayesinde kanser riskini azalttığını belirterek, diğer bitkisel fonksiyonel gıdaları şöyle sıraladı:

"- Domates: içeriğindeki likopen güçlü bir antioksidandır. Prostat kanseri tedavisinde etkilidir.

- Soğan: içeriğindeki kuersetin sayesinde kalp hastalığını azaltır.

- Sarımsak: içeriğindeki allisinin sayesinde antimikrobiyal, antifungal, antiviral, kolesterol düşürücü, tansiyon düşürücü ve antioksidan özelliğe sahiptir. Bağırsak mikroflorasını geliştirir ve gastrointestinal sistemin sağlıklı işleyişine katkıda bulunur.

- Havuç: içeriğindeki Beta-Karoten sayesinde hücrelere zarar verebilecek serbest radikalleri etkisiz hale getirir.

- Koyu yeşil yapraklı sebzeler: ıspanak pazı gibi sebzeler içeriğindeki lutein sayesinde gözde sarı nokta hastalığı riskini azaltır.

- Çay: içeriğindeki polifenolik bileşikler sayesinde lipit peroksidasyonunu önler ve serbest radikal süpürücü özellikleriyle antioksidan etki gösterir.

- Yeşil çay: içeriğindeki kateşinler sayesinde çeşitli kanser tipleri riskinin azalmasında etkilidir.

- Biberiye: içeriğindeki rozmarinik asit ve karnozik asit sayesinde güçlü antioksidan içeriğe sahiptir. Kolesterol oksidiyonunu ve alzheimerı önler.

- Kavun ve Kereviz: içeriğindeki B-Karoten ve Flavonlar: apigenin sayesinde kanser riskini azaltır ve serbest radikalleri nötralize eder.

- Enginar: içeriğindeki fruktooligosakkarit sayesinde bağırsak mikroflorasını geliştirir, gastrointestinal sistemin sağlıklı işleyişine katkıda bulunur.

- Turunçgiller: içeriğindeki flavanlar, hesperidin, silybin, ksantohumol, limonoidler sayesinde kanser riskini azaltır ve serbest radikalleri nötralize eder.

- Greyfurt: içeriğindeki flavonoller, quercetin sayesinde antioksidan özellik gösterir".