Food For You 3'üncü kez gerçekleşiyor

İlk kez Eylül ve Ekim aylarında düzenlenen ‘Food For You' etkinliği bir kez daha 9-13 Kasım tarihleri arasında Akmerkez'de gerçekleştirilecek.

Akmerkez'in yoğun ilgi gören etkinliği ‘Food For You' 9-13 Kasım tarihleri arasında Food Court katında bir kez daha damak tadına düşkün misafirlerini ağırlayacak. Etkinlik kapsamında misafirler sevilen markaların en özel ürünlerini keşfederken, tadım aktiviteleri ile de benzersiz tatlar eşliğinde keyifli anlar yaşayacak.