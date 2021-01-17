Forma Montero'nun!

Beşiktaş'ta cezalı Wellinton'un yerine kimin oynayacağı sorusu cevabını buldu. Sergen Yalçın, stoperde formayı Montero'ya verdi.

Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi gözler siyah-beyazlı takımın savunmasında, Vida'nın partnerinin kim olacağıydı. Hafta boyu idmanlarda bu görev için Necip-Montero savaşı verilirken, formayı Montero aldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, derbide Vida'nın yanında 21 yaşındaki İspanyol oyuncuyu görevlendirdi.

Son 3 lig maçında yedek soyunan genç savunmacı, ligin 12. haftasında oynanan Alanyaspor mücadelesinde 11'de görev almıştı. Montero 15. hafta oynanan Sivasspor mücadelesinde ise 67. dakikada Vida'nın yerine sonra girmişti.