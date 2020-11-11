İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Formula 1 araçları 15 Temmuz Şehitler Köpürüsü'nde

Dokuz yıl sonra İstanbul’a dönen Formula 1 Türkiye Grand Prix’si için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde tanıtım filmi çekildi.

Dokuz yıl sonra İstanbul'a dönen Formula 1 Türkiye Grand Prix'si için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tanıtım filmi çekildi. Formula 1 araçlarını görmek isteyen vatandaşlar evlerinin çatılarına ve balkonlara çıktı.


Dokuz yıl sonra İstanbul'a dönen Formula 1 Türkiye Grand Prix'si için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tanıtım filmi çekildi. Asya ve Avrupa kıt'asını birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler köprüsünde boy gösteren Formula 1 araçları, büyük beğeni toplandı. Formula 1 tutkunları da çekimleri izlemek için 15 Temmuz Şehitler köprüsüne akın etti. Boğaz çevresinde oturan bazı vatandaşların da Formula 1 araçlarını görmek için evlerinin çatısına ve balkonlara çıktığı görüldü. Köprüde adeta şov yapan Formula 1 araçları, nefes kesti.


Formula 1 Türkiye Grand Prix'si 15 Kasım Pazar günü saat 13.10'da başlayacak. Yarıştan 1 gün önce yapılacak sıralama turları ise 15.00'te gerçekleştirilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.