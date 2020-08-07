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Formula 1 pilotu Perez'in ikinci testi de pozitif!

Formula 1 ekiplerinden Racing Point’in pilotu Sergio Perez’in ikinci korona virüs testi de pozitif çıktı.

Formula 1 ekiplerinden Racing Point'in pilotu Sergio Perez'in ikinci korona virüs testi de pozitif çıktı.


Formula 1'in takımlarından Racing Point'in Meksikalı pilotu Sergio Perez, korona virüsü atlatamadı. İkinci testi de pozitif çıkan Perez, Büyük Britanya'da düzenlenecek sezonun 5. yarışında da yer almayacak. 9 Ağustos Pazar günü TSİ 16.10'da başlayacak olan yarışta Perez'in yerine bir önceki yarışta olduğu gibi Alman Nico Hulkenberg'in mücadele edecek.

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