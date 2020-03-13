Formula 1'de Bahreyn ve Vietnam Grand Prix'i ertelendi

Formula 1'de sezonun ilk yarışı olan Avustralya Grand Prixi'nin ardından sezonun ikinci yarışı Bahreyn ile üçüncü yarışı Vietnam GP'leri de ertelendi.

Korona virüsün tehlikesinden dolayı Formula 1 yönetimini de tedbirlerini aldı. Formula 1'de daha önce sezonun ilk yarışı olan Avusturya Grand Prix'si korona virüs salgını nedeniyle iptal edilmişti. Formula 1'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, sezonun ikinci yarışı olan Bahreyn ile üçüncü yarışı olan Vietnam Grand Prix'in de iptal edildiği ifade edildi.

Yarışların Bahreyn'de 20-22 Mart, Vietnam'da da 3-5 Nisan tarihleri arasında yapılması planlanıyordu.

Yapılan açıklamada ayrıca, yarışların ileri bir tarihte yapılması için umutlu olduklarını ve virüsün etkisine göre sezonun mayıs ayında başlamasının beklenildiği belirtildi.