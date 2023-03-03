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Formula 1'de heyecan Bahreyn'de başlayacak

Formula 1’de 2023 sezonu Bahreyn Grand Prix’si ile start alacak.

Formula 1'de 2023 sezonu Bahreyn Grand Prix'si ile start alacak.


Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonu olarak görülen Formula 1'de heyecan bu hafta sonu başlayacak. Bu sezon 23 yarış düzenlenecek. Ayrıca sprint yarışları da 6'ya yükseltildi. Sezonun ilk yarışı Bahreyn'de yapılacak. Bahreyn Grand Prix'si, 5 bin 412 metrelik uzunluğundaki Bahreyn Uluslararası Pisti'nde 57 tur üzerinden gerçekleştirilecek. Yarışta sıralama turları yarın TSİ 18.00'de, yarış ise pazar günü TSİ 18.00'de başlayacak.



4 takım aynı sürücülerle devam ediyor


Bu sezon Formula 1'de 4 takım aynı sürücülerle devam edecek. Geçtiğimiz sezonun takımlar şampiyonu Red Bull, Max Verstappen ve Sergio Perez ile yola devam ederken, Ferrari, Charles Leclerc ve Carlos Sainz ile, Mercedes, Lewis Hamilton ve George Russell ile, Alfa Romeo da Valtteri Bottas ve Zhou Guanyu ile 2023'te yer alacak. Diğer 6 takım ise birer pilotlarını değiştirdi. McLaren'de Oscar Piastri, Alpine'de Pierre Gasly, Aston Martin'de Fernando Alonso, Haas'ta Nico Hulkenberg, AlphaTauri'de Nyck de Vries ve Williams'ta da Logan Sargeant takımlarının yeni pilotları oldu.



Sezonun yenileri


Yeni sezonda 3 pilot ilk kez Formula 1'de ana kadroda yarışacak. Bu sezonun yeni pilotları McLaren'de Oscar Piastri, Williams'ta Logan Sargeant ve AlphaTauri'den de Nyck de Vries oldu. Nyck de Vries kariyerinde daha önce Williams ile Alex Albon'un yerine yarışmıştı.


Geçtiğimiz sezon takımların ana kadrosunda yer alan Daniel Ricciardo, Red Bull'da, Mick Schumacher ise Mercedes'te yedek pilot olarak görev alacak.


2023 Formula 1'de yarışacak takımlar ve pilotlar şöyle:


Red Bull


Max Verstappen


Sergio Perez



Ferrari


Charles Leclerc


Carlos Sainz



Mercedes


Lewis Hamilton


George Russell



Alpine


Pierre Gasly


Esteban Ocon



McLaren


Oscar Piastri


Lando Norris



Alfa Romeo


Valtteri Bottas


China Guan Yu Zhou



Aston Martin


Fernando Alonso


Lance Stroll



Haas


Kevin Magnussen


Nico Hulkenberg



AlphaTauri


Yuki Tsunoda


Nyck de Vries



Williams


Logan Sargeant


Alexander Albon



2023 Formula 1 takvimi ise şu şekilde:


5 Mart - Bahreyn Grand Prix


19 Mart - Suudi Arabistan Grand Prix


2 Nisan - Avustralya Grand Prix


30 Nisan - Azerbaycan Grand Prix


7 Mayıs - Miami Grand Prix


21 Mayıs - Emilia Romagna Grand Prix


28 Mayıs - Monako Grand Prix


4 Haziran - İspanya Grand Prix


18 Haziran - Kanada Grand Prix


2 Temmuz - Avusturya Grand Prix


9 Temmuz - Britanya Grand Prix


23 Temmuz - Macaristan Grand Prix


30 Temmuz - Belçika Grand Prix


27 Ağustos - Hollanda Grand Prix


3 Eylül - İtalya Grand Prix


17 Eylül - Singapur Grand Prix


24 Eylül - Japonya Grand Prix


8 Ekim - Katar Grand Prix


22 Ekim - Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix


29 Ekim - Mexico City Grand Prix


5 Kasım - Sao Paulo Grand Prix


18 Kasım - Las Vegas Grand Prix


26 Kasım - Abu Dhabi Grand Prix

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