Formula 1'de heyecan Büyük Britanya'da

Formula 1 Dünya Şampiyonası, Büyük Britanya'da yapılacak sezonun 4. yarışıyla devam edecek.

Formula 1'de heyecan Büyük Britanya Grand Prix'si ile devam edecek. Sezonun 4. yarışı İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 5 bin 891 kilometrelik Silverstone Pisti'nde yapılacak. 52 tur üzerinden yapılan yarışın sıralama turları yarın TSİ 16.00'da yarış ise 2 Ağustos Pazar günü TSİ 16.10'da başlayacak.

Büyük Britanya Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 63 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 58

3. Max Verstappen (Hollanda): 33

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 26

5. Alexander Albon (Tayland): 22

Sergio Perez (Meksika): 22

Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 121

2. Red Bull: 55

2. McLaren: 41

4. Racing Point: 40

5. Ferrari: 27