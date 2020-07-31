Formula 1'de heyecan Büyük Britanya'da

Formula 1 Dünya Şampiyonası, Büyük Britanya’da yapılacak sezonun 4.
Formula 1 Dünya Şampiyonası, Büyük Britanya'da yapılacak sezonun 4. yarışıyla devam edecek.
Formula 1'de heyecan Büyük Britanya Grand Prix'si ile devam edecek. Sezonun 4. yarışı İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 5 bin 891 kilometrelik Silverstone Pisti'nde yapılacak. 52 tur üzerinden yapılan yarışın sıralama turları yarın TSİ 16.00'da yarış ise 2 Ağustos Pazar günü TSİ 16.10'da başlayacak.
Büyük Britanya Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar klasmanı
1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 63 puan
2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 58
3. Max Verstappen (Hollanda): 33
4. Lando Norris (Büyük Britanya): 26
5. Alexander Albon (Tayland): 22
Sergio Perez (Meksika): 22
Takımlar klasmanı
1. Mercedes: 121
2. Red Bull: 55
2. McLaren: 41
4. Racing Point: 40
5. Ferrari: 27