İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Formula 1'de heyecan Çin'de devam edecek

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda sezonun 3.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 3. Grand Prix'i bu hafta sonu Çin'in Şanghay kentinde yapılacak.


Formula 1'de heyecan Çin'in Şanghay şehrinde yapılacak yarışla devam edecek. 5 bin 451 metrelik Şanghay Pisti'nde 56 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları yarın TSİ 09.00'da başlayacak, yarış ise 15 Nisan Pazar günü TSİ 09.10'da start alacak. En son yapılan Bahreyn Grand Prix'i Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton kazanmıştı.


Formula 1'de pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sıraları ise şu şekilde:



Pilotlar klasmanı


1 - Valtter Bottas (Finlandya): 44


2 - Lewis Hamilton (Büyük Brtanya): 43


3 - Max Verstappen (Hollanda): 27


4 - Charles Leclerc (Monaco): 26


5 - Sebastian Vettel (Almanya): 22



Takımlar klasmanı


1 - Mercedes: 87 puan


2 - Ferrari: 48 puan


3 - Red Bull: 31


4 - Alfa Romeo: 10


5 - McLaren: 8

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.