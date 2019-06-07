Formula 1'de heyecan Kanada'da yaşanacak

Formula 1'de sezonun altıncı yarışı olan Kanada Grand Prix'sinde sıralama turları yarın, yarış ise 9 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.

2019 Formula 1'de heyecan bu hafta Kanada'da devam edecek. Sezonun altıncı yarışı Kanada'nın Montreal şehrinde bulunan 4 bin 361 metre uzunluğundaki Gilles Villeneuve Pisti'nde 70 tur üzerinden yapılacak. Yarışın sıralama turları yarın TSİ 21.00'de, yarış ise 9 Haziran günü TSİ 21.10'da gerçekleştirilecek.

Son olarak İspanya'da yapılan yarışı ise Mercedes pilotu Büyük Britanyalı Lewis Hamilton kazanmıştı. Kanada Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlarda ilk 5 sıra şöyle:

Pilotlar klasmanı

1- Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 137 puan

2- Valtter Bottas (Finlandiya): 120 puan

3- Sebastian Vettel (Almanya): 82 puan

4- Max Verstappen (Hollanda): 78 puan

5- Charles Leclerc (Monaco): 57 puan

Takımlar klasmanı

1- Mercedes: 257 puan

2- Ferrari: 139 puan

3- Red Bull: 110 puan

4- McLaren 30 puan

5- Racing Point 17 puan