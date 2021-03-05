Formula 1'de seyircilere aşı formülü

Formula 1'de yeni sezon heyecanına sayılı günler kala motorsporlarını sevenlere güzel haber geldi. Buna göre Bahreyn'de düzenlenecek yeni sezonun ilk yarışını aşı yaptıran seyirciler yerinde izleyebilecek.

Korona virüs salgını nedeniyle seyirciler uzun süredir birçok spor organizasyonlarını yerinde takip edemiyor. Aşılama çalışmalarıyla seyircilerin dönüş süreçlerinin tartışıldığı günlerde Formula 1'den somut bir adım geldi. 2021 sezonunun açılışının yapılacağı 28 Mart'taki Bahreyn Grand Prix'inde tribünler korona virüs aşısını yaptıran seyircilere açılacak. Bunun için bilet almak isteyen seyircilerde ikinci doz aşıyı olmalarının üzerinden 2 hafta geçmiş olması şartı aranacak. Gerekli şartı belgeleyebilen sporseverler takvimin ilk yarışı için bilet satın alabilecek. Ayrıca korona virüse yakalanan ve üzerinden 2 hafta geçtiğini ispatlayarak iyileşmiş olanlar da bilet sahibi olabilecek.

Öte yandan her ihtimale karşılık yarışı izleyecek tüm seyircilerin maske takma zorunluluğu olacak.