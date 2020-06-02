İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Formula 1'de sezon 5 Temmuz'da başlıyor

Formula 1’de sezonun 5 Temmuz’da Avusturya GP ile başlayacağı açıklandı.

Formula 1'de sezonun 5 Temmuz'da Avusturya GP ile başlayacağı açıklandı.


Formula 1'de takvimde yer alması planlanan 8 yarışın planlaması açıklandı. Buna göre 5 Temmuz'da Avusturya'da başlayacak. 05 ve 12 Temmuz tarihlerinde Avusturya Red Bull Ring pistinde gerçekleşecek yarışta korona virüs salgını nedeniyle sıkı tedbirler uygulanacak ve seyirci. Bir sonraki yarış ise 19 Temmuz'da Macaristan'da koşulacak. 02 ve 09 Ağustos'ta İngiltere'de yapılacak iki yarışın ardından 6. ve 7. yarışlara İspanya ile Belçika ev sahipliği yapacak.


Takvimde bulunan bir sonraki mücadele 6 Eylül'de İtalya'da düzenlenecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.