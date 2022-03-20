Formula 1'de sezon TV+'da açılıyor

Dünyanın en önemli motor sporu organizasyonu Formula 1'de yeni sezon heyecanı, bugün Bahreyn GP'si ile TV+'da yaşanacak.

Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonu olarak görülen Formula 1'de, yeni sezon heyecanı bir kez daha TV+'da yaşanacak. Geçen yıl, Max Verstappen ile Lewis Hamilton arasında son yarışın son turuna kadar devam eden şampiyonluk mücadelesinin yaşandığı F1'de, 2022 sezonunun ilk yarışı Bahreyn'de koşulacak. Verstappen ve Hamilton kadar Charles Leclerc ve Carlos Sainz'in da favori pilotlar arasında gösterildiği sezonun açılış yarışı, bugün saat 18.00'de TV+'dan naklen yayınlanacak.

Tüm sezon boyunca yarışların ve sıralama turlarının canlı yayınlarla sporseverlerle buluşacağı F1'de ikinci yarış olan Suudi Arabistan mücadelesi de TV+'da olacak. Motor sporları severleri, 25-27 Mart tarihleri arasındaki Suudi Arabistan GP'sini de TV+'dan canlı yayınlarla takip edebilecekler.

Roma derbisi heyecanı yaşanacak

Avrupa'nın en değerli futbol liglerinden İngiltere Premier Lig ve İtalya Seri A heyecanı da TV+ ekranlarında devam ediyor. İtalya'da haftanın maçı Roma derbisi olacak. Roma'nın evinde Lazio'yu ağırlayacağı karşılaşma bugün saat 20.00'de naklen futbolseverlerle buluşacak.

Ayrıca Premier Lig'de de Londra derbisinde Tottenham, West Ham United'ı konuk edeceği müsabaka saat 19.30'da başlayacak.