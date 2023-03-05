Formula 1'de sezonun ilk yarışında ipi Verstappen göğüsledi

Formula 1'de sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'sinde gerçekleşti. Yarışta ilk sırayı Red Bull pilotu Max Verstappen alırken, takım arkadaşı Sergio Perez ikinci, Aston Martin'den Fernando Alonso üçüncü oldu.

Formula 1'de 2023 sezonu Bahreyn Grand Prix'si ile start aldı. Yarışa ilk sıradan başlayan ve yerini koruyan son iki yılın şampiyonu Hollandalı pilot Verstappen, 1:33:56.736'lık derecesiyle sezonun ilk yarışından zaferle ayrıldı. Verstappen'in takım arkadaşı Meksikalı Sergio Perez, liderin 11.987 saniye ardında ikinci, yeni takımı Aston Martin ile başarılı bir yarış çıkaran İspanyol Fernando Alonso ise liderin 38.637 saniye gerisinde üçüncü olarak podyuma çıktı.

Sezonun ikinci yarışı Suudi Arabistan Grand Prix'si, 19 Mart'ta düzenlenecek.

Bahreyn Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 25 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 18

3. Fernando Alonso (İspanya): 15

4. Carlos Sainz (İspanya): 12

5. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 10

Takımlar

1. Red Bull: 43

2. Aston Martin: 23

3. Mercedes: 16

4. Ferrari: : 12

5. Alfa Romeo: 4