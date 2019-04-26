Formula 1'de yeni durak Azerbaycan

Formula 1'de sezonun dördüncü yarışı olan Azerbaycan Grand Prix'sinde sıralama turları yarın, yarış ise 28 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek.

2019 Formula 1'de heyecan bu hafta Azerbaycan'da devam edecek. Sezonun dördüncü yarışı Bakü şehrinde bulunan ve 6 bin 3 metrelik pistte 51 tur üzerinden Bakü Şehir Pisti'nde yapılacak. Yarışın sıralama turları yarın TSİ 16.00'da, yarış ise 28 Nisan Pazar günü TSİ 15.10'da gerçekleştirilecek.

Son olarak Çin'deki yapılan yarışı ise Mercedes pilotu Büyük Britanyalı Lewis Hamilton kazanmıştı.

Azerbaycan Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlarda ilk 5 sıra şöyle:

Pilotlar klasmanı

1- Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 68 puan

2- Valtter Bottas (Finlandiya): 62 puan

3- Max Verstappen (Hollanda): 39 puan

4- Sebastian Vettel (Almanya): 37 puan

5- Charles Leclerc (Monaco): 36 puan

Takımlar klasmanı

1- Mercedes: 130 puan

2- Ferrari: 73 puan

3- Red Bull: 52 puan

4- Renault F1 Team: 12 puan

5- Alfa Romeo: 12 puan