Formula 1'in yeni takımı AlphaTauri, kapılarını açtı

Formula 1'in yeni takımı Scuderia AlphaTauri Honda Takımı, kuruluşunu ve F1'in 2020 sezonunda yaşananları anlatan bir belgesel yayınladı.

Formula 1'in yeni takımı Scuderia AlphaTauri Honda Takımı, F1'in 2020 sezonunun kendi garajında nasıl yaşandığını bir belgeselle, motor sporları tutkunlarıyla paylaşıyor. Kapıları Aç isimli belgeselde, F1'in yeni takımının Salzburg'daki Hangar-7'de gerçekleştirilen lansmanı ve sonrasında Avusturalya'dan Avusturya'ya uzanan 4 aylık süreçte yaşananlar, Scuderia AlphaTauri Honda Takımı yetkilileri ve pilotlarının gözünden aktarılıyor.

Özel alanların da kapıları açıldı

Takımın ofisleri, yarış pisti, montaj alanı ve kompozit tesis de dahil olmak üzere takımın özel alanlarının da kapılarını açan belgeselde, takımın iki pilotu Pierre Gasly ve Daniil Kvyat da bu süreçte yaşadıklarını anlatıyor.