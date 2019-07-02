Fortune 500 listesi açıklandı

Listenin ilk sırasında net satışlarını yüzde 64.1 oranında artırarak 88.5 milyar liraya çıkartan TÜPRAŞ yer aldı. Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. ise net satışlarını yüzde 55 oranında artırarak 63.8 milyar lira ile listede ikinciliğini korudu.

Bu yıl 12'ncisi gerçekleştirilen finansal kurumlar ve holding dışındaki tüm sektörleri kapsayan Fortune 500 Türkiye araştırmasının sonuçları düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. Listede yer alan 500 şirketin toplam net satışları yüzde 31.84'lük artışla 1 trilyon 588 milyar 380 milyon liraya yükseldi. 2018 yılı ÜFE'nin yüzde 33.64 olduğu düşünüldüğünde reel olarak net satışlarda yüzde 1.35'lik düşüş görüldü. İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında konu ile ilgili Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Şule Laleli, Fortune Türkiye Finans Editörü Ayfer Yıldız ve Türkiye Birim Müdürü Yavuz Arsoy bilgiler paylaştı.

Listenin ilk sırasında net satışlarını yüzde 64.1 oranında artırarak 88.5 milyar liraya çıkartan Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ) yer aldı. TÜPRAŞ, geçen yıl da listenin ilk sırasında bulunuyordu. Listede sırasını değiştirmeyen bir diğer şirkette Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. oldu. Şirket, net satışlarını yüzde 55 oranında artırarak 63.8 milyar lira ile ikinciliğini korudu. Geçen yıl listenin 4'üncü sırasında bulunan Türk Hava Yolları ise bir basamak yukarı çıkarak üçüncü sırada yer aldı. Türk Hava Yolları'nın net satışları yüzde 58 oranında artarak 62.8 milyar liraya çıktı.

"Listeye giren 500'üncü şirketin net satışı 500 milyon TL'yi geçti"

Açılış konuşması yapan Fortune Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Şule Laleli, "Bu yıl listeye giren 500'üncü şirketin net satışı 500 milyon TL'yi geçti. Bu rakam geçen sene 421 milyon TL idi. Toplamda 90 yeni şirket listeye girdi. 119 şirket zarar açıklamış durumda. Türkiye araştırması, ABD'deki araştırmayla kıyaslandığında değişik bir detay veriyor. Yaklaşık 7 yıldır zirvedeki yerini koruyan Walmart, 514 milyar dolar net satış rakamıyla 7'nci kez zirvede yerini korumuştu. Türkiye'deki listemizle kıyasladığımızda; Türkiye listesine bu yıl giren şirketlerin toplam net satışı 329 milyar doları buluyor. ABD'deki listeye Türkiye'deki şirketler, ikinci sırdan girebiliyor. Bu devasa farka baktığımızda şöyle bir şey söyleyebiliriz: Fortune 500 şirketlerini net satışı, Walmart'ın yüzde 64'üne denk geliyor. Yani alınacak ya da gidilecek çok yol var" dedi.

Listenin ilk 5'ini açıklayan Fortune Türkiye Finans Editörü Ayfer Yıldız, "Listenin lideri TÜPRAŞ, her yıl olduğu gibi. Arada farklı şirketler olmuştur ama geçen yılda TÜPRAŞ'tı. 88 milyar 522 lira net satış ile 500 şirketin en büyüğü oldu. Enerji Piyasaları İşletme geçen yılda ikinci sıradaydı, 63 milyar 820 milyon lira net satış gelir ile sırasını korudu. Ancak THY geçen sene 4'üncü sıradaydı, 1 sıra yukarı çıkarak 62 milyar 853 milyon lira net satış geliriyle üçüncü sırada yer aldı. BOTAŞ dördüncü sırada ve Petrol Ofisi beşinci sırada yer alıyor" şeklinde konuştu.

"Toplam net satışlar yüzde 31.84 artışla 1,6 trilyon liraya yükseldi"

Listenin genelini değerlendiren Yıldız, "Toplam net satışlar yüzde 31.84 artışla 1,6 trilyon liraya yükseldi. Listede yer alma sınırı artık 500 milyon TL. 500 şirketin toplam ihracatı geçen yıla göre TL bazında yüzde 57 oranında, dolar bazında yüzde 19 arttı. Rakamsal olarak baktığımızda TL bazında 450 milyar, dolar bazında ise 93 milyar dolarlık ihracat yaptılar. 500 şirketin net karı geçen yıla göre yüzde 16 azalarak 54 milyar liraya geriledi. Şirketlerin net satışlarının oranı da geçtiğimiz yıl yüzde 5.38 iken geçen yıl yüzde 3.40 seviyesine geriledi. Esas faaliyet kar marjı ve diğer gelir-gider dengesi 2018 yılında bir önceki yıla oranla iyileşti. Ancak finansman giderlerinde gerçekleşen yüzde 125 oranında ki artış sonucunda net kar marjında bir azalma görünüyor. 2008 yılı listede 124 borsa şirketi varken, 2018 yılında 102'ye geriledi'' diye konuştu.

Araştırmanın nasıl yapıldığına dair bilgi veren Yavuz Arsoy, "Geçtiğimiz 11 yılda olduğu gibi bu sene de uyguladığımız Anayasa maddelerimiz var. Bunun başında gelen ilk nokta firmaların bu çalışmaya gönüllülük esasına göre katılmaları. Bu gönüllülük esası yanı sıra bütün finansal verileri ve istenilen diğer verileri eksiksiz şekilde bize ulaştırıyor olmaları gerekiyor. Mart ayı başında başlayan çalışmamız çerçevesinde şirket veri tabanımızda bulunan verilerden ve bilgilerden hareketle listeye girebilecek potansiyel 3 bin firma tespit edilmiş olup birebir temasa geçildi. Onlara böyle bir çalışmayı tekrar hatırlatıp, katılıp katılmayacakları soruldu. İstenilen bilgiler talep edildi. Bunun yanı sıra verileri gerek KAP gerekse diğer kanallardan açıklayan firmaların da bilgileri, ilgili kaynaklardan temin edildikten sonra çalışmamızı yapmaya başladık'' ifadelerini kullandı.

Listenin ilk 10'u şöyle:

1-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.

2-Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.

3-Türk Hava Yolları A.O.

4-BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.

5-Petrol Ofisi A.Ş.

6-Opet Petrolcülük A.Ş.

7-Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.

8-BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.

9-Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş

10-Arçelik A.Ş.