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Forvet arayan Galatasaray'ın son 4 maçta gol ortalaması 3

Transfer döneminde hücum bölgesine takviye yapmak için çok uğraşan Galatasaray, son oynadığı 4 resmi maçta rakip fileleri 12 kez havalandırdı ve 3 gol ortalaması tutturdu.


Bu sezon yaz ve devre arası transfer döneminde forvet bölgesine takviye yapmak için yoğun çalışmalar sürdüren Galatasaray, sezonun ikinci yarısında çıktığı 4 karşılaşmada gol yollarında etkili performans sergiledi. Devre arasında ileri uç oyuncusu Eren Derdiyok'un da takımdan gönderen sarı-kırmızılılarda o bölgede Sinan Gümüş ile Muğdat Çelik kalmıştı.



4 maçta 3 gol ortalaması


Aslan devre arası kamp döneminden sonra oynadığı 4 resmi müsabakada toplam 12 kez rakip fileleri havalandırdı. Maç başına 3 gol ortalamasıyla oynayan sarı-kırmızılılarda golleri Henry Onyekuru, Sinan Gümüş, Yunus Akgün, Muğdat Çelik, Selçuk İnan ve Badou Ndiaye kaydetti.


Bu mücadeleler içerisinde MKE Ankargücü'ne karşı Henry Onyekeru, Boluspor maçında da Yunus Akgün 3 gol atarak hat-trick yaptı.


Galatasaray'ın oynadığı son 4 resmi karşılaşmada aldığı sonuçlar şöyle:



Galatasaray: 6 - MKE Ankaragücü: 0 (Henry Onyekuru (3), Sinan Gümüş (2), Badou Ndiaye)


Boluspor: 0 - Galatasaray: 1 (Selçuk İnan)


Göztepe: 0 - Galatasaray: 1 (Sinan Gümüş)


Galatasaray: 4 - Boluspor: 1 (Yunus Akgün (3), Muğdat Çelik)

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