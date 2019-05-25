Fotoğrafçıların vizöründen Afrika'da yaşam

25 Mayıs Dünya Afrika Günü'nde TADD tarafından düzenlenen “Afrika'da Fotoğrafçı Olmak” sergisi ile farkındalık oluşturuldu.

25 Mayıs Dünya Afrika Günü'nde Tüm Afrika'nın Dostları Derneği(TADD) tarafından Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi konferans salonunda “Afrika'da Fotoğrafçı Olmak” adlı fotoğraf sergisi düzenlendi. Sergide Afrika'daki yaşamı görüntüleyen Coşkun Aydın, Mahmut Gediz, Mustafa Sert ve Yavuz Atalay'ın fotoğrafları yer aldı.

Fotoğrafçıların vizöründen Afrika'ya ilgiyi arttırmayı hedefleyen sergide, fotoğrafçıların yaşadığı zorluklara da dikkat çekildi. Serginin ardından moderatörlüğünü Prof. Dr. Emre Filiz'in yaptığı panel gerçekleştirildi. Sergide fotoğrafları bulunan panelistler, Afrika'da bulundukları dönemlerden anektodlar aktardı.

Sergide bulunan fotoğrafların satışından elde edilecek gelirin de TADD tarafından Afrika'ya yardım için kullanılacağı belirtildi.

Serginin amacı hakkında konuşan TADD Yönetim Kurulu Başkanı Bilgehan Güntekin, “Bugün 25 Mayıs Dünya Afrika günü. Biz bu güne dikkat çekmek, bir farkındalık ortaya koymak için bir resim sergisi açtık. Bu resim sergisine katılan fotoğrafçıların duygu ve düşüncelerini alabileceğimiz bir konferans düzenlemek istedik. Çünkü biz TADD olarak senenin 365 günü Afrika ile yatıp Afrika ile kalkıyoruz” dedi.

1963 yılında Dünya Afrika Birliği kurulduğu için Afrika'da bu günün kutlandığını aktaran Güntekin, “Biz de bugün yapacağımız organizasyonla Afrika'da çalışan, Afrika'da fotoğraf çeken dostlarımızla bir araya gelmek hem onların vizöründen Afrika'yı görmek hem de onların düşüncelerini almak istedik. Böylelikle bir farkındalık oluşsun. Milletimiz bugünün Afrika günü olduğunu tekrar bir hatırlasın. Kafasını bir çevirsin. Çünkü Afrika gerçekten kafanın çevrilmesi gereken bir kıta” şeklinde konuştu.

Afrika'ya 15 kere gittiğini dile getiren fotoğrafçı Coşkun Aydın, çektiği fotoğrafları Türkiye'de sergileyerek Afrika'ya olan ilginin artmasını sağladığını ifade etti.