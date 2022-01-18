Fotoğrafını çektiği içkiyi montuna saklayıp çaldı

Küçükçekmece'de bir tekel bayisine giren yaşı küçük iki kızdan birisi, eline aldığı içkinin önce fotoğrafını çekti, daha sonra da montuna saklayıp çaldı. Yaşı küçük kızların içki hırsızlığı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Küçükçekmece İkitelli'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir tekel bayisine giren yaşı küçük iki kızdan birisi iş yeri sahibiyle konuştu, diğeri ise dolaptan içki alarak incelemeye başladı. İş yeri sahibi kıza yaşının küçük olduğunu söyleyince, küçük kız dikkati dağıtmak için fotoğrafını çekip, büyük birisine "bu mu" diye soracağını söyledi. Küçük kız telefonla içkinin fotoğrafını çektikten sonra dolaba geri götürdü. Bu sırada kızlardan birisi kasa bölümünde iş yeri sahibiyle konuşarak oyalamaya çalışırken, diğeri ise dolaba koyuyormuş gibi yaptığı içkiyi, montuna sakladı. Küçük kızlar yakalanmamak için tekel bayisinden hızla çıkarak kaçtı. Küçük kızların içki hırsızlığı ise anbean güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.