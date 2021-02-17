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Fotoğraflarla İstanbul'da kar esareti

Kar yağışı sabah saatlerinde İstanbul’un birçok noktasında etkisini artırdı, kıyı kesimlerde bile önemli bir örtü oluşurken Eminönü Meydanı beyaza büründü.

Kar yağışı sabah saatlerinde İstanbul'un birçok noktasında etkisini artırdı, kıyı kesimlerde bile önemli bir örtü oluşurken Eminönü Meydanı beyaza büründü.


İstanbul'da cumartesi gününden bu yana devam eden kar yağışı bugün sabah saatlerinde etkisini artırdı. Eminönü Meydanı beyaza bürünürken vatandaşlar zor anlar yaşadı. Megakenti beyaza bürüyen kar, sabah saatlerinde etkisini artırınca vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

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