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'FOTON Fotoğraf Ödülleri' sahiplerini buldu

Fotoğraf Organizasyonları Derneği tarafından düzenlenen ’FOTON Yılın Fotoğraf Ödülleri’ geçtiğimiz pazar günü online olarak yapılan ödül töreni ile sahiplerini buldu.

Fotoğraf Organizasyonları Derneği tarafından düzenlenen 'FOTON Yılın Fotoğraf Ödülleri' geçtiğimiz pazar günü online olarak yapılan ödül töreni ile sahiplerini buldu.



Coşkun Aral başkanlığında 2020 yılında kurulan Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON) tarafından ilk kez düzenlenen FOTON Yılın Fotoğraf Ödülleri geçtiğimiz pazar günü online olarak yapılan ödül töreni ile sahiplerini buldu. Yarışmada; haber-röportaj, moda, manzara, spor, portre, sokak, düğün, yemek, vahşi yaşam-doğa, seyahat, belgesel, reklam kategorisi ile birlikte fotoğraf yayıncılığı, fotoğraf editörü, fotoğraf kitabı, fotoğraf sergisi ve genç yetenek ödülleri takdim edildi. 2020 yılı onur ödülünün sahibi ise Ozan Sağdıç oldu.



Ödül alanlar


Yılın Haber Röportaj Fotoğrafçısı: Levent Kulu


Yılın Moda Fotoğrafçısı: Tamer Yılmaz


Yılın Manzara Fotoğrafçısı: Ersin Alok


Yılın Spor Fotoğrafçısı: Mine Kasapoğlu


Yılın Portre Fotoğrafçısı: Oktay Çolak


Yılın Sokak Fotoğrafçısı: :Çağdaş Kul


Yılın Düğün Fotoğrafçısı: Serhan Sertel


Yılın Yemek Fotoğrafçısı: Mehmet Ateş


Yılın Vahşi Yaşam / Doğa Fotoğrafçısı: Erol Doğaner


Yılın Seyahat Fotoğrafçısı: İzzet Keribar


Yılın Belgesel Fotoğrafçısı: Özcan Yurdalan


Yılın Reklam Fotoğrafçısı: Fethi İzan


Yılın Fotoğraf Yayıncılığı: Adem Meleke


Yılın Fotoğraf Editörü: Ercan Arslan


Yılın Fotoğraf Kitabı: İbrahim Zaman


Yılın Fotoğraf Sergisi: Dilan Bozyel


Yılın Genç Yetenek Ödülü: Emirkan Cörüt


Yılın Onur Ödülü: Ozan Sağdıç

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