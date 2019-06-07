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Fransa Açık'ta kadınlar finalin adı: Barty - Vondrousova

Fransa Açık (Roland Garros) kadınlar tek finalininde Ashleigh Barty ile Marketa Vondrousova karşı karşıya gelecek.


Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası olan Fransa Açık'ta tek kadınlar yarı final maçlarıyla birlikte finalin adı belli oldu. Yarı finalin ilk maçında dünya 8 numarası Avustralyalı Ashleigh Barty, ABD'li Amanda Anisimova ile karşı karşıya geldi. Barty, rakibini 6-7, 6-3 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek finale çıktı.


Diğer yarı finalde ise Avustralyalı raket Johanna Konta ile Çekyalı tennisçi Marketa Vondrousova ile mücadele etti. Çek raket Vondrousova, Konta'yı 7-5 ve 7-6'lık setlerle 2-0 kazandı ve adını finale yazdırdı.


Ashleigh Barty ile Marketa Vondrousova arasında oynanacak final karşılaşması yarın TSİ 16.00'da oynanacak.

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