Fransa Açık'ta kadınlar finalin adı: Barty - Vondrousova

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası olan Fransa Açık'ta tek kadınlar yarı final maçlarıyla birlikte finalin adı belli oldu. Yarı finalin ilk maçında dünya 8 numarası Avustralyalı Ashleigh Barty, ABD'li Amanda Anisimova ile karşı karşıya geldi. Barty, rakibini 6-7, 6-3 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek finale çıktı.

Diğer yarı finalde ise Avustralyalı raket Johanna Konta ile Çekyalı tennisçi Marketa Vondrousova ile mücadele etti. Çek raket Vondrousova, Konta'yı 7-5 ve 7-6'lık setlerle 2-0 kazandı ve adını finale yazdırdı.

Ashleigh Barty ile Marketa Vondrousova arasında oynanacak final karşılaşması yarın TSİ 16.00'da oynanacak.