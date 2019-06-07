Fransa Açık'ta Nadal, Federer'i geçerek finale yükseldi

Fransa Açık (Roland Garros) erkekler tek yarı finalinde İspanyol Rafael Nadal, İsviçreli raket Roger Federer'i 6-3, 6-4 ve 6-2 yenerek finale yükseldi.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası olan Fransa Açık tek erkeklerde yarı final maçında dünya 2 numarası İspanyol Rafael Nadal ile 3 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer karşı karşıya geldi. Nadal, 2 saat 25 dakika süren mücadelede Federer'i setlerde 6-3, 6-4 ve 6-2 yenerek adını finale yazdırdı.

Erkeklerdeki diğer yarı finalde dünya 1 numarası Djokovic ile 4 numaralı seribaşı Thiem mücadele edecek ve kazanan finalde Rafael Nadal ile karşılaşacak.