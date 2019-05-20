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Fransa maçı kapalı gişe!

A Milli Futbol Takımı’nın, EURO 2020 elemelerinde 8 Haziran’da Konya’da ağırlayacağı Fransa maçının biletleri tükendi.

A Milli Futbol Takımı'nın, EURO 2020 elemelerinde 8 Haziran'da Konya'da ağırlayacağı Fransa maçının biletleri tükendi.


A Milli Futbol Takımı'nın, EURO 2020 elemelerinde, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 8 Haziran 2019 Cumartesi günü karşılaşacağı Fransa maçının biletlerinin tükendiği açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu, resmi siteden başta Konya halkı olmak üzere maça ilgi gösteren tüm futbolseverlere teşekkür mesajı yayımladı.

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