Fransa ve Avustralya, Dünya Kupası'nda son 16'ya kaldı

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa ve Avustralya, D Grubu'nu ilk 2 sırada bitirerek son 16'ya yükselme başarısı gösterdiler.

2022 Dünya Kupası D Grubu'nda son maçlar oynandı. İlk 2 maçında 6 puan toplayarak gruptan çıkma başarısı gösteren Fransa, Tunus karşısına yedek ağırlıklı bir kadro ile çıktı. Education City Stadyumu'nda oynanan mücadelede Yeni Zelandalı hakem Matt Conger düdük çaldı. İlk yarıda Tunus'un etkili atakları olsa da gol sesi çıkmadı. 58. dakikada orta sahadan aldığı topla rakip yarı alanda hızla ilerleyen Khazri, ceza sahasına girerken yaptığı vuruşta ağları havalandırarak Tunus'u 1-0 öne geçirdi. Fransızlar maçın son bölümlerine girilirken hücumda yıldız oyuncularını oyuna dahil ederek, etkili ataklar geliştirdi. 90+8'de Griezmann'ın attığı gol VAR uyarısı sonrası iptal edilirken, Kuzey Afrika ülkesi sahadan 1-0 galip ayrıldı. Tunus 3 maç sonunda 4 puan toplayarak gruptan çıkma başarısı gösteremedi.

Danimarka'yı deviren Avustralya gruptan çıktı

Aynı saatte başlayan grubun diğer maçında ise Avustralya ile Danimarka, Al Janoub Stadyumu'nda karşılaştı. Cezayirli hakem Mustapha Ghorbal'ın yönettiği maçta ilk yarı golsüz tamamlandı. Karşılıklı ataklarla geçen ilk 45 dakika golsüz eşitlikle tamamlandı. Avustralya 60. dakikada aradığı golü Leckie ile buldu; gelişen kontra atakta ceza sahasına topla giren Mathew Leckie'nin yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Schmeichel'in solundan ağlarla buluştu. Son bölümde Danimarka, rakip sahada baskısını arttırsa da golü bulamadı. Kırmızı-beyazlılar 3 maç sonunda 1 puanda kalarak turnuvaya veda ettiler.

D grubunda Fransa ve Avustralya 6'şar puanla son 16'ya kalan ekipler oldu.