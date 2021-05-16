Fransa'da zafer Jack Miller'ın

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan MotoGP'de 2021 takviminin beşinci yarışını Red Bull sporcusu Jack Miller kazandı.

Motor sporlarının en büyük organizasyonlarından biri olan MotoGP'de 2021 takviminin 5'inci yarışını da Red Bull sporcusu Jack Miller kazandı. Bir önceki yarış olan İspanya'da podyumun en üst basamağına çıkan Avustralyalı sürücü, Fransa'da birinciliğe ulaştı. MotoGP takviminin 5'inci yarışı, Le Mans Pisti'nde koşulurken mücadeleye 3'üncü cepten başlayan yıldız sürücü, zafere ulaştı.

İyi bir performans gösteren Miller, iki uzun tur cezası almasına karşın yarışın ortasından itibaren hiçbir rakibinin yanına yaklaşmasına izin vermedi. Miller, böylece İspanya'dan sonra Fransa'da da birinciliği kimseye bırakmadı. MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonunun 6'ncı yarışı 30 Mayıs'ta İtalya'da koşulacak.