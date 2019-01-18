Fransa'nın enerjisini Türk şirket yükseltecek

Yükselir Group, yenilenebilir enerji alanında G20 ülkeleri arasında en gelişmiş ülke olan Fransa'nın başkenti Paris'e yenilenebilir enerji santrali kurmak için resmi kurumlarla anlaşma sağladı.

Uluslararası arenada 21 ülkede doğalgaz, enerji, petrol, inşaat, turizm ve birçok alanda önemli yatırımları bulunan Yükselir Group, devletlerin birincil enerji kaynaklarından uzaklaşıp zararsız olan yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmesinden ötürü yeşil enerji alanındaki yatırımlarına bir yenisini daha eklediğini açıkladı. Şirket, yenilenebilir enerji alanında G20 ülkeleri arasında en gelişmiş ülke olan Fransa'nın başkenti Paris'e yenilenebilir enerji santrali kurmak için resmi kurumlarla anlaşma sağladı.

3-9 Ocak 2019 tarihleri arasında yenilenebilir enerjiye büyük bir yatırım için Paris'te üst düzey devlet yetkilileriyle resmi ve özel birçok temaslarda bulunan Yükselir Group Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Yüksel, açıklamasında: "Dünyanın ilk on ekonomik gücünden biri olan ve Avrupa'nın merkezinde stratejik bir konuma sahip olan Fransa, son derece gelişmiş bir hizmet sektörüne sahip yenilikçi bir ülke. Kaliteli altyapıya, önemli tarım kaynaklarına ve büyük bir endüstriyel tabana sahip. İş ortamı yatırım için uygun ve yasal ortam oldukça şeffaf ve istikrarlı. Yenilenebilir enerji yatırımı konusunda yönetim kurulu ekibimizle yaptığımız yoğun araştırmalar ve toplantılar sonucunda en verimli alanlardan biri olarak belirledik. 2 yıldan beri Paris'te devlet yetkilileriyle yenilenebilir enerji yatırımı üzerine özel görüşmeler yaptık. 2019 itibariyle görüşmelerimizde karşılıklı anlaşma sağladık" dedi.

"Son yıllarda Fransa Türkiyeli yatırımcıların en çok tercih ettiği ikinci Avrupa ülkesi"

Bu yıl içinde başlamak kaydıyla ilk aşamada 750 milyon euro olarak belirlenen yenilenebilir enerji yatırımı, ikinci aşamasıyla birlikte 1.5 milyar euroluk yatırımı kapsadığını belirten Yüksel, "Son yıllarda Fransa Türkiyeli yatırımcıların en çok tercih ettiği ikinci Avrupa ülkesi, bir önceki yıla göre oluşturduğu istihdam oranını ikiye katladı. Gerçekleşecek 1.5 milyar euroluk yatırımın yaklaşık yarısı şirketin yenilenebilir enerji için kurulacak altyapıya ve bölgeyi enerji kullanımına hazır hale getirmek için kullanılacak. Fransa'nın G20 ülkeleri arasında yenilenebilir enerjideki payı sebebiyle yatırım yapmak için merceğimize girmişti. Sonrası aşamalarda altyapı, inşaat ve enerji konusundaki yetkinliğimiz nedeniyle farklı konularda da bu bölgeye yatırım yapmaya devam edeceğiz. Fransa'nın elektrik ihtiyacının yüzde 76'sını, nükleer enerji santralleri karşılıyor. Bu ihtiyacın yüzde 16'sı yenilenebilir enerji kaynakları, yüzde 6'sı ise termik santrallerden temin ediliyor. Bu alanda Fransa ve Avrupa'nın yenilenebilir enerji üretimindeki oranını artıracağız. Yatırım kaynağımızın ikinci 750 milyon avroluk kısmını yapılardaki enerji verimliliği uygulamalarının gerçekleştirilmesi, elektrikli ve biyoyakıtlı araçlar gibi daha temiz ulaşım seçenekleri geliştirilmesi ve yenilenebilir enerji kullanımının artırılması için kullanacağız. Fransa'nın başkenti Paris'te yapacağımız bu adımlar ile gelecek üç yıl içinde Fransa'nın birincil enerji tüketimini düşürmek, yenilenebilir enerji üretimini artırmak yanında, en az 7.500 kişilik istihdam oluşturacağız" şeklinde konuştu.

Ana odağı enerji olan Yükselir Group petrol, enerji, havacılık, lojistik, marina, bilişim, turizm, inşaat ve canlı hayvancılık olmak üzere dokuz sektörde faaliyet gösteriyor. Yükselir Group Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Yüksel, geçtiğimiz aylarda özellikle Türkiye ekonomisine yapılan saldırılardan sonra devlete ve millete destek olmak amacıyla ilk aşamada 2 milyar dolarlık yatırımlarını Türkiye'ye kaydırma kararı almıştı.